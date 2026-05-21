اليونسيف: مصر نفذت برنامجا جريئا وطموحا لإصلاح التعليم

قال الإعلامي محمد شردي إن منظمة اليونسيف أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم في مصر، مؤكدة نجاح الدولة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتنفيذ برنامج وصفته بأنه “جريء وطموح وشامل” لإصلاح منظومة التعليم.

انخفاض ضعف القراءة بين الطلاب

وأوضح “شردي” خلال برنامج الحياة اليوم، أن بيانات اليونسيف كشفت تراجع نسبة ضعف القراءة لدى الطلاب من 45.5% إلى 13.9%، مشيرًا إلى أن الأزمة التعليمية كانت كبيرة في السابق، خاصة فيما يتعلق بضعف مهارات القراءة والكتابة.

ارتفاع معدلات الحضور داخل المدارس

وأضاف أن معدل حضور الطلاب في المدارس ارتفع من 15% إلى 87%، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا واضحًا في انتظام العملية التعليمية داخل المدارس المصرية.

تراجع كثافة الفصول الدراسية

وأشار شردي إلى أن كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية انخفضت من 63 طالبًا في الفصل عام 2023 إلى 41 طالبًا خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذا التطور يعد من أبرز أهداف إصلاح التعليم في مصر.

شهادات المؤسسات الدولية تعزز مصداقية الإصلاح

وأكد شردي أن أهمية هذه المؤشرات تكمن في صدورها عن منظمة دولية تتابع وتقيم الأداء التعليمي، وليس عن مسؤولين حكوميين فقط، معتبرًا أن إشادة اليونسيف تعكس أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف تطوير التعليم.