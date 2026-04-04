ضربه بـ البوكس .. تجديد حبس طالب بورسعيد المتعدي على مدرّسه

قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد تجديد حبس طالب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على أحد المدرسين داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب واقعة أثارت ردود فعل واسعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط طالب بورسعيد عقب بلاغ رسمي تقدم به المدرس، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء، حيث كشفت التحقيقات أن الطالب قام بالتعدي عليه بالضرب مستخدمًا “اللكمات” في الوجه.



وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

فصل الطالب لمدة عام بقرار محافظ بورسعيد

وفي السياق ذاته، كان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قد صدّق على قرار بفصل الطالب من المدرسة لمدة عام كامل، مؤكدًا عدم التهاون في الحفاظ على هيبة المعلمين والتصدي لأي تجاوزات داخل المنظومة التعليمية.