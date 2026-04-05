الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف ترسو في مصر | شاهد

السفينة MV PAROSHIP
محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة MV PAROSHIP، القادمة من موريتانيا والتي وصلت للميناء صباح اليوم، على رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض، لتُعد أكبر سفينة صب جاف ترسو في أحد الموانئ المصرية، وذلك في خطوة تعكس التطور المستمر في قدرات الميناء التشغيلية وجاهزية بنيته التحتية لاستقبال السفن العملاقة.

وليد جمال الدين: ثقة عالمية متزايدة في قدرات ميناء شرق بورسعيد رغم التحديات الدولية

وتحمل السفينة MV PAROSHIP حمولة تُقدر بنحو 180 ألف طن، بينما كانت أكبر السفن التي استقبلها الميناء سابقًا من فئة Cape Size بحمولات تصل إلى نحو 165 ألف طن، فيما يبلغ طول السفينة نحو 292 مترًا، وعرضها 45 مترًا، وهو ما يؤكد توافر الأعماق المناسبة وكفاءة الأرصفة والبنية التحتية بالميناء، فضلًا عن الجاهزية التشغيلية لمحطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن استقبال السفينة MV PAROSHIP يمثل انعكاسًا واضحًا لما تشهده موانئ الهيئة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الفنية وكفاءة منظومة التشغيل، حيث أصبحت قادرة على التعامل مع السفن العملاقة وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف أن هذا الحدث يعكس الثقة المتزايدة من قبل الخطوط الملاحية العالمية في قدرات ميناء شرق بورسعيد التشغيلية، خاصة في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مشيرًا  إلى أن هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير موانئ اقتصادية قناة السويس، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي قادر على تقديم خدمات تنافسية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المتغيرات الدولية، ويؤكد قدرة الهيئة على تنفيذ استثمارات مستمرة وتطوير البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المستقبلية لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح المهندس طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "سكاي بورتس"، أن استقبال السفينة MV PAROSHIP في ميناء شرق بورسعيد يمثل علامة فارقة ليس فقط لمحطة سكاي بورتس، بل لقطاع الموانئ المصري بشكل عام، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الإضافية التي وصلت إلى 15 مليون دولار في شراء أحدث الأوناش الألمانية الصنع من طراز جوت ويلد تهدف إلى تقليل زمن انتظار السفن على الرصيف وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتجهيزها لاستيعاب أول سفينة بهذا الحجم في ميناء مصري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قوة البنية التحتية والجاهزية التشغيلية لميناء شرق بورسعيد، وقدرته على التعامل مع الحمولات العملاقة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تعزز هذه الخطوة بشكل مباشر مؤشرات الميناء من حيث القدرة الاستيعابية وكفاءة التشغيل وجاذبيته للخطوط الملاحية الكبرى، كما تدعم مكانة مصر كمحور لوجستي إقليمي وعالمي قادر على تقديم خدمات تداول البضائع بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

والجدير بالذكر أن استقبال السفينة MV PAROSHIP له أهمية خاصة، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، وإنما أيضًا لأنها تمثل حجم جديد من السفن لم يسبق استقبالها في الموانئ المصرية، حيث أنه من المعروف أن هذا الحجم من السفن هي ناقلات صب جاف عملاقة صُممت بأبعاد خاصة تسمح لها باستقبال شحنات ضخمة للغاية، وتُعد MV PAROSHIP أحد أكبر السفن التجارية العاملة في نقل بضائع الصب الجاف عالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

