بحضور المحافظ | بدء تشغيل شلتر إيواء الكلاب الضالة الجديد ببورسعيد .. صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار التنسيق والتعاون المشترك لدعم جهود المحافظة في التعامل مع ظاهرة كلاب الشارع وبحث آليات تفعيل منظومة متكاملة تضمن تحقيق السلامة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري.



وفي سياق متصل التقي محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة الفرق الفنية والطبية المعنية بجمع الكلاب الضالة، حيث تم استعراض خطط العمل وآليات التحرك الميداني إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة الفرق، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الآمن مع البلاغات، وفقًا للاشتراطات البيئية والبيطرية المعتمدة.

محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقدان بدء التشغيل الفعلي لشلتر إيواء الكلاب

و تفقد محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعمال بدء التشغيل الفعلي لشلتر إيواء الكلاب الضالة بنطاق حي الجنوب، وذلك للوقوف على سير العمل ميدانيًا، حيث اطلعا على الموقف التنفيذي للأعمال، والتي شملت الانتهاء الكامل من الشلتر الأول وبدء استقبال الكلاب الضالة وفقًا للمعايير الصحية والبيئية، فضلًا عن متابعة نسب التنفيذ بالشلتر الثاني تمهيدًا لتشغيله قريبًا.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات. والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد.

واكد محافظ بورسعيد بدء عمل الفرق الفنية والطبية تنفيذ مهامها في جمع الكلاب من الشوارع بكافة الاحياء ، وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة، وتقديم التحصينات ضد مرض السعار، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان.