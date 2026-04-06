محافظ بورسعيد: المسطحات الخضراء عنصر أساسي في تخطيط المناطق المطورة

أكد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المسطحات الخضراء أصبحت جزءًا أساسيا من تخطيط المناطق التي تشهد أعمال تطوير، وليست عنصرا تكميليا، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

إدراج المساحات الخضراء ضمن مخططات التطوير الجديدة

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن المشروعات الجارية بمختلف الأحياء تراعي تحقيق توازن حقيقي بين الكثافة السكنية وتوفير مساحات مفتوحة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للسكان، ويعزز من القيمة الجمالية للمناطق المطورة.

وأوضح أن إدراج المساحات الخضراء داخل مخططات التطوير يسهم في إعادة تنظيم الفراغات بين العمارات، واستغلالها بشكل حضاري يخدم المواطنين، بدلًا من تركها بشكل عشوائي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذا التوجه بكافة المناطق التي تشهد تطويرًا، بما يحقق بيئة متكاملة تجمع بين الخدمات والبنية التحتية والمظهر الحضاري اللائق.