مجلس الوزراء: تصدير 100 حافلة مُصنّعة محليًا من ميناء شرق بورسعيد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يوثق جانبًا من جهود دعم الصادرات المصرية، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد تنفيذ عملية شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًا على متن السفينة "SUNSHINE ACE"، وذلك عبر رصيف محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات (SCCAT).

وأوضح المركز، أن السفينة تعد من السفن المتخصصة في نقل المركبات، حيث يبلغ طولها نحو 199.95 متر، وعرضها 32.2 متر، بحمولة إجمالية تصل إلى 58,917 طن، وقد وصلت قادمة من ميناء ليمان بدولة تركيا، على أن تستكمل رحلتها عقب إتمام أعمال الشحن متجهةً إلى ميناء تيما بدولة غانا.

وبين أن أعمال الشحن جرت بالمحطة التي تتمتع بإمكانات تشغيلية متطورة تؤهلها للتعامل بكفاءة مع هذا النوع من السفن، بما يعكس تنامي القدرات التشغيلية للموانئ المصرية، ويدعم نمو الصادرات الوطنية، خاصة في مجال الصناعات الهندسية وصناعة المركبات، في خطوة تعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.