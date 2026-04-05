محافظ بورسعيد يشدد على استمرار وتكثيف جهود جمع الكلاب من الشوارع وإيداعها في الشلاتر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية أعمال حملة تحصين الكلاب ضد مرض السعار، والتي يتم تنفيذها وفق أحدث الأساليب العلمية والبيطرية، بما يضمن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين حيث رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري في حضور يعكس التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الحملة على أرض الواقع

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة استمرار وتكثيف حملات التحصين بشكل دوري ومنظم، مع الالتزام الكامل بالمعايير العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات

أبو ليمون: توفير كافة الإجراءات الاحترازية والعلاجية والغذائية بالشلاتر

ووجه محافظ بورسعيد في هذا السياق باستمرار و تكثيف الجهود في جمع الكلاب الضالة من الشوارع، ونقلها إلى الشلتر المخصص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان الرعاية المناسبة للحيوانات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف الحيوي.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية داخل الشلاتر، من إجراءات احترازية وعلاجية وغذائية، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للكلاب، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة قائمة على الأساليب العلمية الحديثة في التعامل مع الحيوانات الضالة

هذا وتشمل الحملة تحصين الكلاب ضد مرض السعار، إلى جانب متابعة حالتها الصحية بشكل دوري داخل الشلتر، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على التوازن البيئي

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد لحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات