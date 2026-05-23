قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟
ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية
محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم 23 مايو 2026
اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026
مايكروسوفت تحذف زر Copilot العائم من تطبيقات Office وExcel
مطالب برلمانية بتوفير بدائل اقتصادية للشباب لمنع الهجرة غير الشرعية
الحمد لله.. كريم بنزيما يشارك متابعيه فيديو أثناء آداء مناسك الحج
بعد انقطاعها.. مياه القاهرة تعلن إعادة الضخ تدريجيًا بمنطقة التبين
الدولار بـ 52.86 جنيها.. آخر تحديث لسعر العملة الخضراء في البنوك
أزمة توروب تشتعل داخل الأهلي.. أسباب الخلاف وتهديد باللجوء إلى فيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
محمود نوفل

بث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو بالذكاء الإصطناعي عبر صفحته على منصة الفيس بوك إعتراضا منه على الإعلام الأمريكي حيث حمل ترامب مذيعا في قناة “cbs” ستيفن كولبرت وألقي به في صندوقا ثم قام بعد ذلك بغلقه .

كما قام ترامب بأداء رقصته الشهيرة عقب إغلاق الصندوق على المذيع.

ومنذ فترة ؛ يشن ترامب هجوما متواصلا ضد وسائل الإعلام التي تنشر بعض التقارير حول تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، وتوقفت بعد أسابيع في هدنة هشة انتظارا لتحقيق اتفاق نهائي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ستعلن انتصار إيران، في الحرب حتى لو أعلنت الاستسلام وانهيار جيشها بالكامل.

وقال الرئيس الأمريكي "إذا استسلمت إيران، واعترفت بأن أسطولها البحري قد غرق في قاع البحر، وأن قواتها الجوية لم تعد موجودة، وإذا خرج جيشها بأكمله من طهران، وقد ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم عاليا، وهم يهتفون "أستسلم، أستسلم" ويلوحون بالراية البيضاء".

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة "إكس" : "إذا وقع جميع قادتها المتبقين على "وثائق الاستسلام" اللازمة، واعترفوا بهزيمتهم أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، فإن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وصحيفة تشاينا ستريت جورنال (وول ستريت جورنال)، وقناة سي إن إن الفاسدة والتي فقدت مصداقيتها، وجميع وسائل الإعلام الأخرى التي تنشر الأخبار الكاذبة، ستعلن أن إيران حققت نصراً باهرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن النصر لم يكن متقاربا".
 

ترامب الإعلام الأمريكي إيران رقصة ترامب الشهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

هاني شاكر

إلهام شاهين تدخل في نوبة بكاء بسبب وصية هاني شاكر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد القديسة ريتا برعية سيدة الكرمل ببولاق أبوالعلا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب : إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل

بالصور

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

الممبار
الممبار
الممبار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد