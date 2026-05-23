ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية

بث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو بالذكاء الإصطناعي عبر صفحته على منصة الفيس بوك إعتراضا منه على الإعلام الأمريكي حيث حمل ترامب مذيعا في قناة “cbs” ستيفن كولبرت وألقي به في صندوقا ثم قام بعد ذلك بغلقه .

كما قام ترامب بأداء رقصته الشهيرة عقب إغلاق الصندوق على المذيع.

ومنذ فترة ؛ يشن ترامب هجوما متواصلا ضد وسائل الإعلام التي تنشر بعض التقارير حول تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، وتوقفت بعد أسابيع في هدنة هشة انتظارا لتحقيق اتفاق نهائي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ستعلن انتصار إيران، في الحرب حتى لو أعلنت الاستسلام وانهيار جيشها بالكامل.

وقال الرئيس الأمريكي "إذا استسلمت إيران، واعترفت بأن أسطولها البحري قد غرق في قاع البحر، وأن قواتها الجوية لم تعد موجودة، وإذا خرج جيشها بأكمله من طهران، وقد ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم عاليا، وهم يهتفون "أستسلم، أستسلم" ويلوحون بالراية البيضاء".

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة "إكس" : "إذا وقع جميع قادتها المتبقين على "وثائق الاستسلام" اللازمة، واعترفوا بهزيمتهم أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، فإن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وصحيفة تشاينا ستريت جورنال (وول ستريت جورنال)، وقناة سي إن إن الفاسدة والتي فقدت مصداقيتها، وجميع وسائل الإعلام الأخرى التي تنشر الأخبار الكاذبة، ستعلن أن إيران حققت نصراً باهرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن النصر لم يكن متقاربا".

