أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات شهر مارس بمدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

يأتى ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

متابعة ميدانية لامتحانات الشهر وتعزيز توظيف التكنولوجيا

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة انتظام اللجان وسير الامتحانات داخل المدرسة التي تضم 12 فصلا دراسيا بإجمالي عدد 358 طالبة، حيث اطمأن على توفير الأجواء المناسبة لأداء الطالبات للامتحانات في هدوء وانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما حرص على مناقشة الطالبات بشأن دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومدى استفادتهن منها في تنمية مهاراتهن، بما يؤهلهن لمواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة أن دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات العصر من خلال إدخال مواد حديثة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وشدد كذلك على أهمية اصطحاب الطالبات لأجهزة التابلت المدرسي والاستفادة منها على النحو الأمثل داخل العملية التعليمية، لما تمثله من أداة رئيسية في دعم التعلم الرقمي، وتعزيز مهارات البحث والتفاعل مع المحتوى الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على المتابعة الميدانية الدقيقة للامتحانات، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم.