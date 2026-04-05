قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تألق لافت لطلاب بورسعيد في مسابقة الإذاعة المدرسية الوزارية

محمد الغزاوى

أعرب محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن خالص تهنئته للمدارس الفائزة بالمراكز الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية الوزارية للعام الدراسي 2025/2026، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود المتميزة للإدارة العامة للشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة التربوية، وتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي، في دعم وتنفيذ هذه المسابقة بما يعكس احترافية الأداء وروح الابتكار لدى الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

جاءت النتائج لتعكس مستوى التميز والإبداع لطلاب بورسعيد في مجال الإعلام التربوي، حيث حصلت مدرسة مصطفى خضر سليم الإعدادية بنات على المركز الثاني الجمهوري، فيما حققت مدرسة القناة الثانوية بنين المركز الثالث الجمهوري، كما أحرزت مدرسة بورسعيد الفندقية العسكرية المركز الثالث الجمهوري، في إنجاز يبرز مهارات الطلاب في إعداد وتقديم محتوى إذاعي هادف ومؤثر.

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن هذا التفوق يأتي نتيجة منظومة متكاملة من الدعم والإشراف التربوي، والتي تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في مجالات التعبير والإعلام، وصقل مواهبهم، بما يسهم في إعداد جيل مبدع وقادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

واختتم محمود بدوي بيانه بالتأكيد على استمرار دعم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لجميع الأنشطة الإعلامية والتربوية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم التميز والانتماء الوطني.

بورسعيد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد

