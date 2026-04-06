محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالأوزان المقررة للخبز

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير العمل بمخبز الكمبراتيف بمدينة بورفؤاد، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وتوافر الخبز للمواطنين.

رافقه خلالها سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد،و محمد حلمي مدير مديرية التموين ببورسعيد.



تابع المحافظ مراحل إنتاج الخبز داخل المخبز، واطمأن على الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان المقررة مؤكدا علي إنتاج الخبز بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد :يوجه باستمرار المتابعة الميدانية لضبط منظومة الخبز وضمان جودة المنتج

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن توفير الخبز بجودة عالية يمثل أولوية قصوى مشددا على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لمنظومة الخبز وعدم التلاعب في الأوزان أو الحصص بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما أكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية على المخابز بكافة الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات لضمان تحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.