تموين بورسعيد يضبط كميات من الأغذية الفاسدة بسلسلة سوبر ماركت .. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة ميدانية موسعة في نطاق مدينة بورفؤاد تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية لحماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والتدليس

تموين بورسعيد يضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة بسلسلة سوبر ماركت

أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 1000 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من سلاسل السوبر ماركت بمساكن محمد علي وحي الفيروز، حيث تنوعت المخالفات بين بيع منتجات لحوم ولانشون فاسدة، جبن بيضاء ورومي ذات روائح غير طبيعية، حوالي 250 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات في استخدام أسطوانات الغاز والبوتاجاز في النشاط التجاري بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وتنفيذ عمليات إعدام للسلع غير الصالحة، وتحرير محاضر غش تجاري للمخالفين، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول المواد الغذائية.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات الرقابية المكثفة في جميع أحياء المحافظة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية.