البيت الأبيض: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة في جميع الأوقات

نقلت سي بي إس نيوز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقي كل الخيارات بشأن إيران مطروحة في جميع الأوقات.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى ان ترامب كان واضحا بشأن العواقب التي ستواجهها طهران إذا فشلت بإبرام اتفاق.



ولفتت سي بي إس إلى أن الولايات المتحدة تستعد لموجة جديدة من الضربات على إيران

فيما نوهت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن ترامب أبلغ مساعديه في اجتماع الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

وقال مسؤولين أمريكيين أن ترمب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات.

وذكر مصدر أمريكي أن رئيس أركان الجيش الأمريكي شارك باجتماع مجلس الأمن القومي وقدم خيارات للرئيس في حال فشل مفاوضات إيران.