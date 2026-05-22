إلهام أبو الفتح
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يغيب عن حفل زفاف ابنه بسبب إيران

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتغيب عن حفل زفاف ابنه "دون جونيور".. وقال إن "الظروف المتعلقة بالحكومة لا تسمح لي بالقيام بذلك".

جاء ذلك في منشور للرئيس الأمريكي كتبه على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، والذي جاء بعد يوم من تصريح ترامب للصحفيين بأن ابنه "يردني أن أذهب" و"سأحاول الحضور"..لكنه أضاف أيضاً: "هذا ليس توقيتاً جيداً بالنسبة لي، لدي شيء يسمى إيران وأشياء أخرى".

وقال ترامب :"بينما كنت أرغب بشدة في التواجد مع ابني، دون جونيور، وأحدث أفراد عائلة ترامب، زوجته المستقبليّة، بيتينا، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة، وحبي للولايات المتحدة الأمريكية، لا تسمح لي بالقيام بذلك.. أشعر أنه من المهم بالنسبة لي أن أبقى في واشنطن العاصمة، في البيت الأبيض خلال هذه الفترة الزمنية المهمة. تهانينا لدون وبيتينا! الرئيس دونالد جيه ترامب"

وكان من المقرر أن يقضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في عقاره في "بيدمينستر " بولاية نيوجيرسي، ولم يكن من المقرر أن يتوجه إلى جزر البهاما، حيث تشير التقارير إلى أن حفل الزفاف يقام هناك.

طريقة تحضير معمول بزيت الزيتون .. حلوى عربية خفيفة وهشة

مراجعة علمية تثير الجدل بشأن فاعلية مكملات فيتامين د لصحة العظام

