الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تيجان وصلبان من السعف والزيّ الملوكي.. بهجة أحد الشعانين تزين كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

محمد الغزاوى

احتفلت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، اليوم، بعيد أحد السعف أو " أحد الشعانين" ، حيث أظهر الأقباط إبداعاً لافتاً، خاصة الأطفال، في تصميم تيجان وأشكال مبتكرة كالتيجان والصلبان من سعف النخيل، في تقليد يعبر عن فرحة الاستقبال.

وتجمع الأهالي داخل ساحة الكنيسة، حيث حرصوا على تصوير أبنائهم بتيجان السعف والصلبان، في مشهد من البهجة الروحية.

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن " هناك مظاهر للاحتفال بالعيد  مختلفة لدي الكنيسة، فعلى مستوى القساوسة والشمامسة يرتدون الزي الملوكي الخاص بالاحتفال بالأعياد السيديه الكبرى ، وتحتفل جميع الكنائس بإقامة قداسات فى هذه المناسبه، والذي يتخلله دورة "السعف".

أما  بخصوص شعب الكنيسة من المواطنين فقال القس أرميا فهمي" يحمل المصلون فى القداس سعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود ، وخواتم للأصبع وبمجرد انتهاء القداس يتوجهون لساحة الكنيسة ليبدعوا في تصميم تيجان وصلبان وأشكال مبهرة أخرى ".

كما أوضح المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الأقباط الأرثوذكس حول العالم يحتفلون بعيد أحد السعف، المعروف أيضًا بـ"أحد الشعانين"، والذي يخلد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الأهالي بالسعف وأغصان الزيتون.

وأضاف أن الكنائس بعد انتهاء قداس العيد يبدءون صلوات الجناز العام، لتبدأ بعدها مظاهر صلوات أسبوع الآلام، حيث تتوشح اعمده وحوائط الكنائس بالستائر والاعلام والرايات ذات  اللون الأسود، وتتغير الألحان إلى طابع حزين يستمر طوال الأسبوع، وصولًا إلى الاحتفال بعيد القيامة في نهايته.

