محافظ بورسعيد: تطوير منطقة التصنيع وإنشاء سوق حضاري متكامل لدعم النشاط التجاري

أكد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن أعمال تطوير منطقة التصنيع بحي الضواحي تتضمن إعادة تنظيم وتطوير سوق التصنيع، إلى جانب إنشاء سوق حضاري متكامل يضم نحو 50 محلًا تجاريًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء سوق حضاري يضم 50 محلًا تجاريًا

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن السوق الجديد يأتي وفق تخطيط حضاري منظم، يهدف إلى توفير بيئة مناسبة للتجار، وتقديم خدمات متكاملة للأهالي، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير السلع الأساسية بشكل منظم وآمن.

وأوضح أن أعمال التطوير بالمنطقة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل، من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وتحسين حالة الطرق والأرصفة، إلى جانب أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بما يعكس الشكل اللائق للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات التطوير بكافة الأحياء وفق رؤية متكاملة للارتقاء بالمحافظة.