«ترامب»: الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل ونهائي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه في مراحله الأخيرة بعدما تم التفاوض عليه.

وذكر أن المنتظر الآن الحصول على شكل الاتفاق شبه النهائي ووضع اللمسات الأخيرة.

وأضاف “ترامب”، يجري حالياً مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران، وسيتم الإعلان في القريب العاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه أجرى مكالمات مع قادة عدة دول عربية بخصوص مذكرة تفاهم خاصة بالسلام مع إيران، وأكدوا له أهمية المضي قدمًا في المفاوضات، مشددين على أهمية تجنب الحرب وعدم العودة إليها.

في نفس السياق، كشف موقع أكسيوس عن مصدر مطلع، أن الرئيس دونالد ترامب، أجرى اتصالا مع قادة دول عربية وإسلامية،.

وأضاف المصدر لموقع أكسيوس، ان هناك عددًا من القادة حثوا ترامب، خلال الاتصال على قبول الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى الاقتراب من الاتفاق مع إيران مع بقاء خلافات على صياغة بعض النقاط.

وأكد أكسيوس عن مسئول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع إيران.

وأكدت مصادر عبرية أن ويتكوف مستشار ترامب ضغط بقوة لصالح المفاوضات وعدم العودة للحرب مرة أخرى.