بمحرك V6 وقوة كبيرة.. ماذا تقدم لينكولن افياتور؟

تنتمي لينكولن افياتور إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم SUV، وتأتي السيارة بمساحة داخلية واسعة مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبمحرك V6.

أبعاد لينكولن افياتور

تعتمد لينكولن افياتور على تصميم خارجي رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 5,073 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,769 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,025 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1,038 لتر.

لينكولن افياتور

وحصلت لينكولن افياتور على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية وشبكة عصرية للواجهة الأمامية، وترتكز السيارة على جنوط كبيرة قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، ما يعزز من الطابع الرياضي.

محرك لينكولن افياتور

تعتمد لينكولن افياتور على محرك بنزين توين تيربو بسعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات V6، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، ويولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 563 نيوتن متر.

لينكولن افياتور

تجهيزات لينكولن افياتور

تأتي السيارة لينكولن افياتور بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.4 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD .

وتعتمد السيارة لينكولن افياتور على نظام صوتي متطور من نوع Ultima Revel مكون من 28 سماعة، كما حصلت على مكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث،أما المقاعد الأمامية، فتدعم التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، بينما يأتي المقود بتغطية جلدية مع وظائف متعددة وذاكرة للحفظ.

لينكولن افياتور

لينكولن افياتور وأنظمة الحماية

تأتي لينكولن افياتور بمجموعة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم نظام مكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، كما توفر السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، ونظام مراقبة إجهاد السائق، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرات خارجية تدعم الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وتشمل تجهيزات الأمان أيضاً نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية.