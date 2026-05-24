قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري.. ويستضيف لاعبيه الاثنين المقبل
«ترامب»: الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل ونهائي
30 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيسين للركاب بطريق أبوسمبل بأسوان
كواليس أزمة توروب مع الأهلي .. وسبب بقاء وكيله في القاهرة
حادث تصادم بين أتوبيسين للركاب بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
«المتحدة» تحصل على حقوق النقل الحصري لحفل عمر خيرت التاريخي من «رويال ألبرت هول» بلندن |صور
ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد
نيويورك تايمز: طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح هرمز «دون رسوم»
«معبأ آليًا» على خشبة مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة
أكسيوس: الاتفاق مع إيران صار شبه مُكتمل.. وقادة يُطالبون ترامب بمواصلة التفاوض
عمرو أديب: إحنا نادي بيلعب عشان يعيش.. وانتو «الأهلي» بتعيشوا عشان تلعبوا
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك V6 وقوة كبيرة.. ماذا تقدم لينكولن افياتور؟

لينكولن افياتور
لينكولن افياتور
صبري طلبه

تنتمي لينكولن افياتور إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم SUV، وتأتي السيارة بمساحة داخلية واسعة مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبمحرك V6.

أبعاد لينكولن افياتور

تعتمد لينكولن افياتور على تصميم خارجي رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 5,073 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,769 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,025 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1,038 لتر.

لينكولن افياتور 

وحصلت لينكولن افياتور على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية وشبكة عصرية للواجهة الأمامية، وترتكز السيارة على جنوط كبيرة قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، ما يعزز من الطابع الرياضي.

محرك لينكولن افياتور 

تعتمد لينكولن افياتور على محرك بنزين توين تيربو بسعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات V6، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، ويولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 563 نيوتن متر.

لينكولن افياتور 

تجهيزات لينكولن افياتور

تأتي السيارة لينكولن افياتور بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.4 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD .

وتعتمد السيارة لينكولن افياتور على نظام صوتي متطور من نوع Ultima  Revel مكون من 28 سماعة، كما حصلت على مكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث،أما المقاعد الأمامية، فتدعم التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، بينما يأتي المقود بتغطية جلدية مع وظائف متعددة وذاكرة للحفظ.

لينكولن افياتور 

لينكولن افياتور وأنظمة الحماية 

تأتي لينكولن افياتور بمجموعة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم نظام مكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، كما توفر السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، ونظام مراقبة إجهاد السائق، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرات خارجية تدعم الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وتشمل تجهيزات الأمان أيضاً نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية. 

لينكولن افياتور لينكولن افياتور سيارة لينكولن افياتور مواصفات لينكولن افياتور السيارة لينكولن افياتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

ترشيحاتنا

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل

مقتل جندي إسرائيلي

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 2 في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان

خلال اللقاء

وزارتا الخارجية والتعليم العالي تنظمان احتفالية “يوم أفريقيا” بمقر جامعة القاهرة

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد