التلفزيون الإيراني: انفجارات إضافية في جزيرتي قشم وخرج

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، وجزيرة خرج بعد الهجمات الأمريكية في وقت سابق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في هجمات استهدفت رصيفًا تجاريًا في مدينة سيريك جنوب البلاد.



وذكرت التقارير أن هجمات استهدفت مواقع أخرى في بندر عباس وجزيرة قشم وقرية زيارات، من بينها رصيف صيد وسفن مدنية، ويبدو أنها استهدفت أيضًا برج اتصالات.

وفي بندر عباس، اشتعلت النيران في عدة قوارب صيد وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الوضع في بندر عباس وقشم عاد إلى طبيعته، لكن دوي انفجارات لا يزال يُسمع في سيريك.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد غادر العراق، حيث كان يحضر مراسم تشييع جثمان المرشد علي خامنئي، وعاد إلى بلاده عقب الضربات الأمريكية.



وفي وقت سابق قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، والمراقبة الساحلية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار، ومرافق الموانئ.