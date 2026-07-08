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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة من محمد عبد الواحد بعد خروج منتخب مصر: «قدر الله وما شاء فعل»

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد
سارة عبد الله

علّق محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر على الخروج المشرف من بطولة كأس العالم.

وكتب محمد عبد الواحد عبر حسابه على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل كان نفسنا نوصل لأبعد من كده".

وقلب منتخب الأرجنتين الطاولة على منتخب مصر، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل مروان عطية عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ياسر إبراهيم وسددها برأسية قوية سكنت شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء، استقبلها مصطفى زيكو وسددها في شباك الأرجنتين.

وسجل منتخب الأرجنتين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، بعدما أرسل ليونيل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن ترتد وتسكن الشباك.

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، بعد عرضية أخرى من ميسي استغلها مونتيل، الذي مرر الكرة إلى ميسي ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وجاء هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما أرسل ميسي عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها إنزو فيرنانديز وسددها برأسية قوية داخل شباك مصطفى شوبير، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

بطولة كأس العالم محمد عبد الواحد منتخب مصر

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