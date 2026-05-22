الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جيلي بريفيس موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل جيلي الصينية تعزيز حضورها في السوق السعودي، عبر سيارة بريفيس موديل 2026 والتي تنطلق ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم، مع اعتمادها على مجموعة من التجهيزات.

تصميم جيلي بريفيس موديل 2026

تأتي جيلي بريفيس 2026 بتصميم يركز على الجانب العصري ضمن طرازات السيدان، ويبلغ طول السيارة 4825 مم، بينما يصل عرضها إلى 1880 مم، مع ارتفاع يبلغ 1469 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2800 مم، ووزن يبلغ 1535 كجم بدون ركاب.

محرك جيلي بريفيس موديل 2026

تعتمد جيلي بريفيس موديل 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 215 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، يعمل مع نظام دفع أمامي.

وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية فقط، بينما تسجل جيلي بريفيس موديل 2026 معدل استهلاك وقود يصل إلى 18.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومترات في الساعة.

تجهيزات جيلي بريفيس موديل 2026

تقدم جيلي بريفيس 2026 بفئتين تختلفان في مستوى التجهيزات، حيث تأتي الفئة الأساسية GL بمقاعد جلدية مع مقعد سائق كهربائي يدعم التعديل في 6 وضعيات مختلفة، بينما يحصل الراكب الأمامي على تعديل يدوي.

أما الفئة الأعلى GF، فتحصل على تجهيزات إضافية تشمل مقعد سائق كهربائياً مع إمكانية التعديل في 10 وضعيات ودعم خاصية التبريد، إضافة إلى مقعد راكب أمامي كهربائي قابل للتعديل في 4 وضعيات مع خاصية التهوية أيضاً.

وتقدم الفئة العليا كذلك من خلال النظام الصوتي الفاخر Harman  Infinity المكون من 12 سماعة، مقارنة بنظام صوتي تقليدي يضم 8 سماعات في الفئة القياسية، كما تضم السيارة سماعات مدمجة داخل مسند رأس السائق.

أنظمة أمان جيلي بريفيس موديل 2026

زودت بريفيس 2026 بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة وسائد هوائية متعددة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرات خارجية توفر رؤية محيطية بزاوية 540 درجة.

كما تشمل التجهيزات أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني. 

وتتوفر السيارة أيضاً بمثبت سرعة متكيف، ونظام مكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب نظام قراءة المسار مع التحذير عند مغادرة الحارة المرورية، إلى جانب الأقفال المركزي، ومانع السرقة.

أسعار جيلي بريفيس 2026 في السعودية

تطرح جيلي بريفيس موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 90,204 ريالات لفئة GL القياسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى GF كاملة التجهيزات إلى 98,254 ريالاً.

