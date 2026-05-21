الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هوندا ريدجلاين بقدرات الدفع الكلي وبتصميم البيك أب.. صور

صبري طلبه

قدمت هوندا اليابانية العريقة على مدار تاريخها مجموعة متنوعة من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، ومن بينها ريدجلاين التي جاءت ضمن فئة البيك أب بتصميم يجمع بين الطابع العملي والملامح الرياضية. 

أبعاد هوندا ريدجلاين

تعتمد هوندا ريدجلاين على تصميم خارجي يعكس طبيعة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات، حيث تأتي بأبعاد كبيرة إذ يبلغ طول السيارة 5,340 مم، مع عرض يصل إلى 1,996 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,798 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,180 مم.

وتحصل السيارة على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تتماشى مع فئتها، حيث زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED، كما تأتي السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

محرك V6 ومنظومة دفع كلي 

تعتمد هوندا ريدجلاين على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

وتعمل السيارة عبر نظام دفع كلي AWD، بينما يولد المحرك قوة تصل إلى 280 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 8.9 كم لكل لتر، بينما تأتي بخزان وقود بسعة 73 لتراً.

تجهيزات هوندا ريدجلاين

تزود هوندا ريدجلاين بمجموعة من أنظمة الأمان وتقنيات المساعدة حيث تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت سرعة متكيف، وتضم التجهيزات أيضاً نظام التحذير من التصادم الأمامي وكاميرا خلفية ورصد النقاط العمياء.

وتأتي السيارة هوندا ريدجلاين بشاشة عدادات قياس 7 بوصات لعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي.

كما زودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، بالإضافة إلى وجود نظام للتحكم في المرايات الجانبية، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

