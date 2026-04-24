أسعار ومواصفات هوندا CR-V موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل هوندا تعزيز تواجدها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من خلال طراز CR-V موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي بمزيج من العملية والتجهيزات الحديثة.

محرك هوندا CR-V موديل 2026

تعتمد هوندا CR-V على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 190 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 243 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام الدفع الكلي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 14.8 كم لكل لتر.

هوندا CR-V 2026

تصميم هوندا CR-V 2026

تقدم السيارة هوندا CR-V موديل 2026 أبعادًا خارجية تعكس طبيعتها العائلية، حيث يصل طولها إلى 4,706 مم، وعرضها 1,866 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,691 مم.

وتتوفر بقاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 208 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,752 و1,777 كجم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 150 لترًا.

يحمل التصميم الخارجي ملامح رياضية، مع إطلالة المصابيح الأمامية والخلفية التي تأتي بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، وجنوط ألمنيوم بقياس 18 بوصة، مع مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي ومؤشرات الانعطاف، وفتحة السقف البانورامية.

هوندا CR-V موديل 2026 ووسائل الحماية

تزود هوندا CR-V بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل ثماني وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، كما تتوفر أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، إلى جانب التحكم في الجر.

هوندا CR-V 2026

وتشمل التجهيزات المتقدمة مراقبة إجهاد السائق، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، كما تدعم السيارة تقنيات المساعدة على البقاء في المسار ومراقبة النقاط العمياء، إضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

تجهيزات هوندا CR-V موديل 2026

تأتي هوندا CR-V بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي بشكل لاسلكي، كما تضم شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، مع خاصية العرض على الزجاج الأمامي، وتدعم المقاعد الأمامية التعديل الكهربائي، مع ذاكرة لمقعد السائق، بينما يتوفر شاحن لاسلكي للهاتف ونظام صوتي مكون من 8 سماعات، وبنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سعر هوندا CR-V موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم هوندا CR-V في السعودية بسعر يبدأ من 156,285 ريال سعودي.