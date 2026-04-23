قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

كريم عاطف

في خطوة جريئة تعكس تحولا واضحا في فلسفة تصميم السيارات، تقدمت شركة سيريس الصينية بطلب براءة اختراع لنظام مرحاض مخفي مدمج داخل المقصورة، في فكرة أثارت اهتماما واسعا داخل قطاع صناعة السيارات.

لم يعد التنافس اليوم مقتصرا على الأداء أو تقنيات القيادة الذاتية، بل امتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية داخل السيارة، وهنا يأتي هذا الابتكار مرحاض داخل السيارة ليعالج واحدة من أكثر المواقف إزعاجا للسائقين والركاب، خاصة خلال الرحلات الطويلة أو أوقات الازدحام الشديد.

تعد الشركة، التي تتخذ من مدينة تشونغتشينغ مقرا لها، من أبرز الأسماء الصاعدة في عالم السيارات الكهربائية والهجينة، ويعزز من حضورها تعاونها مع عملاق التكنولوجيا هواوي، وهو ما أسفر عن إطلاق علامة “AITO” التي تمزج بين القدرات الصناعية والتقنيات الذكية.

ويأتي نظام المرحاض المدمج كجزء من هذا التوجه نحو تحويل السيارة إلى مساحة معيشية متكاملة، أو ما يمكن وصفه بـ"المنزل المتنقل"، وتعتمد الفكرة على استغلال المساحات غير المستخدمة داخل المقصورة، حيث يتم إخفاء المرحاض أسفل مقعد الراكب الأمامي دون التأثير على التصميم الداخلي.

النظام مزود بآلية تحكم ذكية تتيح تشغيله يدويا أو عبر الأوامر الصوتية، بما يحافظ على أناقة المقصورة وسهولة الاستخدام في الوقت نفسه، كما لم تغفل الشركة جانب النظافة، إذ يتضمن الابتكار نظام تهوية لطرد الروائح خارج السيارة، إلى جانب وحدة تسخين تعمل على تقليل حجم النفايات عبر التجفيف والتبخير.

أما الفضلات، فتخزن داخل خزان مخصص يمكن فصله وتفريغه بسهولة، ما يجعل النظام عمليا وقابلا للتطبيق في الاستخدام الواقعي.

وأكدت الشركة أن استخدام هذا النظام لا يتم أثناء حركة السيارة حفاظا على السلامة، بل يخصص لحالات التوقف، مثل الزحام الطويل، أو رحلات التخييم، أو الانتظار لفترات ممتدة، وهو ما يمنح الركاب خصوصا العائلات وكبار السن قدرا أكبر من الراحة والطمأنينة.

ورغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى، فإنها تعكس اتجاها جديدا في صناعة السيارات يركز على تحسين جودة الحياة داخل المركبة، خاصة مع تزايد الاعتماد على السيارات في السفر والتنقل لمسافات طويلة.

وفي الوقت الحالي، تتوفر بالفعل حلول بديلة مثل المراحيض المحمولة أو القابلة للطي، لكن ما تقدمه سيريس⁠ يفتح الباب أمام جيل جديد من السيارات التي تهتم بأدق تفاصيل راحة الإنسان، لتتحول الرحلة من مجرد وسيلة انتقال إلى تجربة متكاملة.

شركة سيريس الصينية سيريس الصينية نظام مرحاض مخفي مرحاض مرحاض بالسيارة مرحاض داخل السيارة السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

بعد التعادل أمام إنبي.. اليوم راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الجمعة

محافظ بني سويف

معرض “دكان الفرحة” يصل بني سويف لدعم 3 آلاف أسرة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة بكفر الشيخ

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد