مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

في خطوة جريئة تعكس تحولا واضحا في فلسفة تصميم السيارات، تقدمت شركة سيريس الصينية بطلب براءة اختراع لنظام مرحاض مخفي مدمج داخل المقصورة، في فكرة أثارت اهتماما واسعا داخل قطاع صناعة السيارات.

لم يعد التنافس اليوم مقتصرا على الأداء أو تقنيات القيادة الذاتية، بل امتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية داخل السيارة، وهنا يأتي هذا الابتكار مرحاض داخل السيارة ليعالج واحدة من أكثر المواقف إزعاجا للسائقين والركاب، خاصة خلال الرحلات الطويلة أو أوقات الازدحام الشديد.

تعد الشركة، التي تتخذ من مدينة تشونغتشينغ مقرا لها، من أبرز الأسماء الصاعدة في عالم السيارات الكهربائية والهجينة، ويعزز من حضورها تعاونها مع عملاق التكنولوجيا هواوي، وهو ما أسفر عن إطلاق علامة “AITO” التي تمزج بين القدرات الصناعية والتقنيات الذكية.

ويأتي نظام المرحاض المدمج كجزء من هذا التوجه نحو تحويل السيارة إلى مساحة معيشية متكاملة، أو ما يمكن وصفه بـ"المنزل المتنقل"، وتعتمد الفكرة على استغلال المساحات غير المستخدمة داخل المقصورة، حيث يتم إخفاء المرحاض أسفل مقعد الراكب الأمامي دون التأثير على التصميم الداخلي.

النظام مزود بآلية تحكم ذكية تتيح تشغيله يدويا أو عبر الأوامر الصوتية، بما يحافظ على أناقة المقصورة وسهولة الاستخدام في الوقت نفسه، كما لم تغفل الشركة جانب النظافة، إذ يتضمن الابتكار نظام تهوية لطرد الروائح خارج السيارة، إلى جانب وحدة تسخين تعمل على تقليل حجم النفايات عبر التجفيف والتبخير.

أما الفضلات، فتخزن داخل خزان مخصص يمكن فصله وتفريغه بسهولة، ما يجعل النظام عمليا وقابلا للتطبيق في الاستخدام الواقعي.

وأكدت الشركة أن استخدام هذا النظام لا يتم أثناء حركة السيارة حفاظا على السلامة، بل يخصص لحالات التوقف، مثل الزحام الطويل، أو رحلات التخييم، أو الانتظار لفترات ممتدة، وهو ما يمنح الركاب خصوصا العائلات وكبار السن قدرا أكبر من الراحة والطمأنينة.

ورغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى، فإنها تعكس اتجاها جديدا في صناعة السيارات يركز على تحسين جودة الحياة داخل المركبة، خاصة مع تزايد الاعتماد على السيارات في السفر والتنقل لمسافات طويلة.

وفي الوقت الحالي، تتوفر بالفعل حلول بديلة مثل المراحيض المحمولة أو القابلة للطي، لكن ما تقدمه سيريس⁠ يفتح الباب أمام جيل جديد من السيارات التي تهتم بأدق تفاصيل راحة الإنسان، لتتحول الرحلة من مجرد وسيلة انتقال إلى تجربة متكاملة.