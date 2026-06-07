ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجرى مفاوضات جيدة للغاية مع الأشخاص الذين يقودون إيران حاليا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة "أن بي سي": لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك.

وأضاف: إذا قتلت إيران مزيداً من الأمريكيين فسأفكر بجدية بالغة في استئناف العمل العسكري.

وتابع: الخط الأحمر لاستئناف العمل العسكري هو إذا شعرت بأننا لن نبرم اتفاقا أو لن نبرمه بسرعة كافية.

وزاد: من المستبعد استخدام قواتنا الإضافية بالشرق الأوسط لكن أعتقد أننا سنبقيها حتى ننجز الأمر تماماً.

وتابع : لا أريد الخوض في أسماء من نتفاوض معهم في إيران لكنهم قادة ويحظون بالاحترام.

وختم : سننجز الأمر بسرعة نسبيا مع إيران أو سنحسمه عسكرياً.