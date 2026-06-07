العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد انهيار منزل من طابقين بمدينة الطود في الأقصر

شهد نجع الطويل بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر واقعة مؤثرة بعدما انهار منزل سكني مكون من طابقين ومشيد من الطوب اللبن، في حادث كاد أن يتحول إلى مأساة إنسانية لولا تدخل العناية الإلهية التي أنقذت أفراد الأسرة من الموت المحقق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود أسرة مكونة من أم وأطفالها داخل المنزل وقت وقوع الحادث، حيث كان 3 أطفال نائمين في الطابق الثاني، بينما كانت الأم وبرفقتها طفلتها الرابعة في الطابق الأرضي.

وخلال تواجدهم داخل المنزل لاحظت الأسرة علامات غير طبيعية تشير إلى وجود خطر يهدد سلامة المبنى، الأمر الذي دفعهم إلى الإسراع بمغادرة المنزل والخروج إلى الشارع.

وبمجرد خروج أفراد الأسرة من المنزل بدقائق قليلة انهار المبنى بالكامل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي الذين شاهدوا المنزل وهو يتهاوى أمام أعينهم. وسارع الجيران إلى مساندة الأسرة والاطمئنان على سلامة الأطفال والأم عقب وقوع الحادث.

وأسفر انهيار المنزل عن إصابة 5 أشخاص من أفراد الأسرة بحالات اختناق وكدمات وكسور طفيفة نتيجة سقوط أجزاء من المبنى وتناثر الأتربة والمخلفات أثناء محاولتهم الخروج والابتعاد عن موقع الخطر. وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

وأكدت مصادر أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الأسرة وصفت بأنها طفيفة، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما وصلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي أشخاص داخل المنزل المنهار. وتم فرض كردون أمني حول الموقع حفاظا على سلامة المواطنين ومنع اقتراب المارة من منطقة الانهيار لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

كما باشرت الجهات المختصة معاينة المنزل للوقوف على أسباب الانهيار وبيان مدى تأثر المباني المجاورة بالحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما انتقلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر إلى موقع المنزل المنهار لإجراء معاينة ميدانية وحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالأسرة ومحتويات المنزل.

وقامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي حول حجم الأضرار تمهيدا لرفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وصرف أوجه المساعدة والدعم المقررة للأسرة المتضررة.