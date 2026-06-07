قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي كارفالهال
هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية
هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة
البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا
قاليباف: الحصار البحري علينا يجعل القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة
الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات
بمسارات تصل لـ 124 كم.. مدبولي يكشف موعد تشغيل "قطار أبو قير" بعد تحويله لمترو أنفاق عالمي
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة
تشغيل خط بديل.. السكة الحديد تحتوي أزمة قطار البضائع بـ طهطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد انهيار منزل من طابقين بمدينة الطود في الأقصر

العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد انهيار منزل من طابقين بمدينة الطود في الأقصر
العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد انهيار منزل من طابقين بمدينة الطود في الأقصر
شمس يونس

شهد نجع الطويل بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر واقعة مؤثرة بعدما انهار منزل سكني مكون من طابقين ومشيد من الطوب اللبن، في حادث كاد أن يتحول إلى مأساة إنسانية لولا تدخل العناية الإلهية التي أنقذت أفراد الأسرة من الموت المحقق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود أسرة مكونة من أم وأطفالها داخل المنزل وقت وقوع الحادث، حيث كان 3 أطفال نائمين في الطابق الثاني، بينما كانت الأم وبرفقتها طفلتها الرابعة في الطابق الأرضي.

 وخلال تواجدهم داخل المنزل لاحظت الأسرة علامات غير طبيعية تشير إلى وجود خطر يهدد سلامة المبنى، الأمر الذي دفعهم إلى الإسراع بمغادرة المنزل والخروج إلى الشارع.

وبمجرد خروج أفراد الأسرة من المنزل بدقائق قليلة انهار المبنى بالكامل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي الذين شاهدوا المنزل وهو يتهاوى أمام أعينهم. وسارع الجيران إلى مساندة الأسرة والاطمئنان على سلامة الأطفال والأم عقب وقوع الحادث.

وأسفر انهيار المنزل عن إصابة 5 أشخاص من أفراد الأسرة بحالات اختناق وكدمات وكسور طفيفة نتيجة سقوط أجزاء من المبنى وتناثر الأتربة والمخلفات أثناء محاولتهم الخروج والابتعاد عن موقع الخطر. وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

وأكدت مصادر أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الأسرة وصفت بأنها طفيفة، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما وصلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي أشخاص داخل المنزل المنهار. وتم فرض كردون أمني حول الموقع حفاظا على سلامة المواطنين ومنع اقتراب المارة من منطقة الانهيار لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

كما باشرت الجهات المختصة معاينة المنزل للوقوف على أسباب الانهيار وبيان مدى تأثر المباني المجاورة بالحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما انتقلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر إلى موقع المنزل المنهار لإجراء معاينة ميدانية وحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالأسرة ومحتويات المنزل. 

وقامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي حول حجم الأضرار تمهيدا لرفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وصرف أوجه المساعدة والدعم المقررة للأسرة المتضررة.

الاقصر اخبار الاقصر الطود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

توصية برلمانية بربط الإنفاق الحكومي بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات

سوزي سمير

ملاحقة الدجالين.. برلمانية: انتحال صفة الأطباء جريمة تهدد أرواح المواطنين

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية انتصار يعكس التضامن العالمي

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد