استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة

استُشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قولها إن أربعة مواطنين، بينهم سيدة استشهدوا، وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، بينها حالات حرجة، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة.

ويأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يترافق مع استهداف متواصل للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 شهيدا، والإصابات إلى 173 ألفا و128 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.