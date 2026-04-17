هوندا سيفيك تايب R 2026 تنطلق بتصميم رياضي وقوة 315 حصانًا

تواصل هوندا تطوير طرازاتها الرياضية ضمن فئة السيارات المدمجة، من خلال النسخة Honda Civic Type R موديل 2026 التي تعتمد على الأداء القوي من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم العصري والحزمة الرياضية.

أبعاد هوندا سيفيك تايب R 2026

تعتمد هوندا سيفيك تايب R 2026 على تصميم بأبعاد متوازنة، حيث يبلغ طولها 4,594 مم، وعرضها 1,890 مم، مع ارتفاع منخفض نسبيًا عند 1,407 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,735 مم، ويبلغ وزنها حوالي 1,452 كجم، مع اعتمادها على جنوط بقياس 19 بوصة.

محرك هوندا سيفيك تايب R 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 315 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، كما تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات.

تسارع وأداء هوندا سيفيك تايب R 2026

تستطيع السيارة أن تسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم خلال 5.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم في الساعة، وتحقق معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 13.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 47 لترًا.

تجهيزات هوندا سيفيك تايب R 2026

تأتي السيارة بعجلة قيادة مكسوة بخامات ألكانتارا مع وظائف متعددة، كما تم تجهيز السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم أنظمة الاتصال اللاسلكية مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، وتضم السيارة نظامًا صوتيًا من BOSE مكونًا من 12 سماعةكما تتوفر إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام تكييف هواء.

زودت هوندا سيفيك تايب R 2026 بحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب أنظمة التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تدعم أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الانحراف، بالإضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتضم السيارة أيضًا مساعد صعود المرتفعات، مع توفير 10 وسائد هوائية لتعزيز الحماية.