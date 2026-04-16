إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي لوتس إليترا 2026 الكهربائية | صور

سيارة لوتس إليترا موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إليترا موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي إليترا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه، وتجمع بين الأداء المتطرف والتقنيات الحديثة والتصميم الجريء .

مواصفات لوتس إليترا موديل 2026

زودت سيارة لوتس إليترا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي نشط يساهم في تحسين تدفق الهواء، وبها فتحات تهوية واضحة على غطاء المحرك، وتم أستخدام ألياف الكربون في عدة أجزاء منها، الغطاء الأمامي والمرايات والرفارف الجانبية والصداد والجناح الخلفي، بهدف تقليل الوزن وتحسين الانسيابية.

محرك لوتس إليترا موديل 2026

تحصل سيارة لوتس إليترا موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 603 حصان، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 112 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية .

ويوجد بـ سيارة لوتس إليترا موديل 2026 محرك اخر ينتج قوة 918 حصان، وبها عزم دوران 985 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 112 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 265 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية .

وتعتمد لوتس إليترا موديل 2026 على نظام تعليق هوائي ديناميكي قابل للضبط، ما يمنح السائق القدرة على تغيير طبيعة السيارة حسب أسلوب القيادة والطريق، ويوفر هذا النظام مرونة واضحة، سواء في القيادة داخل المدينة أو على الطرق السريعة، كما يمكن رفع ارتفاع السيارة بضعة سنتيمترات لتناسب الطرق الوعرة بشكل أفضل، وهو عنصر عملي لا يتوفر دائمًا في السيارات ذات الطابع الرياضي.

