شاهد.. هوندا إنسايت 2027 الجديدة

هوندا إنسايت موديل 2027
هوندا إنسايت موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا إنسايت موديل 2027، وتنتمي إنسايت لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

هوندا إنسايت موديل 2027

وودعت هوندا إنسايت موديل 2027 محركاتها الهجينة المعتادة لتبعث من جديد كسيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل، تحمل تصميم مستقبلي جديد .

هوندا إنسايت موديل 2027

حي ثانه بعد غياب 4 سنوات قامت هوندا بإعادة إحياء اسم إنسايت (Insight) العريق، ولكن هذه المرة ليس كسيارة هجينة كما عهدناها، بل كسيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل (EV).

محرك هوندا إنسايت موديل 2027

هوندا إنسايت موديل 2027

يمكن لسيارة هوندا إنسايت موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج عزم دوران يصل إلي 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 201 حصان، وبها بطارية سعة 68.8 كيلوواط/ساعة .

مواصفات هوندا إنسايت موديل 2027

تمتلك سيارة هوندا إنسايت موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح تشبه شكل البوميرانج، وبها أداة خشبية منحنية استخدمت قديماً للصيد والحروب، وفي الأمام والخلف يوجد شريط إضاءة متصل يتماشى مع لغة تصميم سيارات موديل 2026 و 2027.

هوندا إنسايت موديل 2027

ولا يمكن إغفال التشابه الكبير بين إنسايت الجديدة وسيارة هوندا e:NS2 التي تباع في السوق الصيني، وذلك يشير إلى أن هوندا قامت بتطوير هذا الموديل العالمي انطلاقاً من قاعدة تقنية صينية ناجحة، وبها شاشة ترفيه وسطية ضخمة مقاس 12.8 بوصه، ولوحة عدادات رقمية مقاس 9.4 بوصه، وبها نظام صوتي من Bose مكون من 12 سماعة، وبها مقاعد مهواة، وشاحن لاسلكي .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست هوندا على يد سويشيرو هوندا عام 1948 في اليابان، وبدأت كشركة مصنعة للدراجات النارية قبل أن تدخل عالم السيارات بقوة في الستينيات.

هوندا إنسايت موديل 2027

واشتهرت هوندا بمحركاتها الموثوقة مثل أكورد وسيفيك، وكانت أول شركة يابانية تطلق علامة فاخرة (أكورا)، وتوسعت عالمياً لتنتج 100 مليون سيارة بحلول 2016.

