السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد
تكنولوجيا وسيارات

بتكنولوجيا المستقبل.. سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصرية

سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المحلي
سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فيات 500 X، وشيرى اريزو 6 جي تي، وهيونداي اكسنت RB، وشانجان ايدا، وسوزوكى سويفت .

سوزوكى سويفت موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 81 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 165 كم/ساعة، وتحتاج إلي 3.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

شانجان ايدا موديل 2026

تستمد سيارة شانجان ايدا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 774 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 824 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

قوة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تصل إلي 125 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

فيات 500 X موديل 2026

تتسارع سيارة فيات 500 X موديل 2026 من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.3 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات 500 X موديل 2026

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 استقرار سوق السيارات شيرى اريزو 6 جي تي هيونداي اكسنت RB شانجان ايدا سوزوكى سويفت موديل 2026 هيونداي اكسنت RB موديل 2026

