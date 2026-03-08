بتكنولوجيا المستقبل.. سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصرية

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فيات 500 X، وشيرى اريزو 6 جي تي، وهيونداي اكسنت RB، وشانجان ايدا، وسوزوكى سويفت .

تحصل سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 81 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 165 كم/ساعة، وتحتاج إلي 3.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

تستمد سيارة شانجان ايدا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 774 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 824 ألف جنيه .

قوة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تصل إلي 125 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولى من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

تتسارع سيارة فيات 500 X موديل 2026 من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.3 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .