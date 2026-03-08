بروتون جين 2 أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه.. صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون جين 2 موديل 2014

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2014، وتنتمي جين 2 لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

مواصفات بروتون جين 2 موديل 2014 الخارجية

بروتون جين 2 موديل 2014

تمتلك سيارة بروتون جين 2 موديل 2014 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بروتون جين 2 موديل 2014

بروتون جين 2 موديل 2014

تحصل سيارة بروتون جين 2 موديل 2014 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مقصورة بروتون جين 2 موديل 2014 الداخلية

بروتون جين 2 موديل 2014

تحتوي مقصورة سيارة بروتون جين 2 موديل 2014 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب .

سعر بروتون جين 2 موديل 2014

بروتون جين 2 موديل 2014

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .