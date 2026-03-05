أيهما تفضل ..نيسان جوك ام رينو داستر 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان جوك ام رينو داستر موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك نيسان جوك موديل 2026

نيسان جوك موديل 2026

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتحتاج إلي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان جوك موديل 2026

نيسان جوك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 168 ألف جنيه .

محرك رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .