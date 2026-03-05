ناقلة نفط تتعرض لانفجار قرب ميناء خور الزبير بالعراق

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن ناقلة نفطية ترفع علم جزر الباهاما تعرضت لأضرار في هيكلها إثر انفجار وقع قبالة ميناء الزبير في جنوب العراق.

تقارير محلية وأجنبية

وأفادت التميمي خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن تقارير محلية وأجنبية بأن زورقًا مجهول الهوية اقترب من الناقلة قبل وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لم تحدد بعد ما إذا كان الحادث عرضيًا أم نتيجة عمل تخريبي متعمد.

أسباب الحادث

ولفتت إلى أنه حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد أسباب الحادث، أو تبين ما إذا كان هناك إصابات بشرية أو تسرب نفطي، وتواصل الجهات المختصة التحقيق الفني والرسمي في ملابسات الواقعة لتحديد المسؤولية والأضرار بدقة.

https://www.youtube.com/shorts/lnSMFmfnEdU