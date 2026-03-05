حرب إيران.. تأجيل مباراة الخلود والقادسية في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي في بيان رسمي تأجيل مباراة الخلود والقادسية التي كان مقررا إقامتها ضمن الجولة 25 من الدوري بسبب إلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم لمدة 48 ساعة.

وجاء بيان رابطة الدوري السعودي على النحو التالي:

تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إعادة جدولة مباراة الخلود والقادسية ضمن منافسات الجولة 25، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس 5 مارس 2026، وذلك نظراً لإلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم، وستُقام المباراة يوم السبت 7 مارس 2026 عند الساعة 10:00 مساءً.

وأضاف البيان أن رابطة الدوري السعودي تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لضمان سير المسابقة بما يحقق العدالة والتنظيم الأمثل.