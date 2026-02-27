قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مواجهة الهلال والشباب الرسمي بدوري روشن السعودي

الهلال
الهلال
إسلام مقلد

أعلن فريقا الهلال والشباب تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «اس اتش جي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، خاليدو كوليبالي متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سلطان مندش، سايمون بوابري، ماركوس ليوناردو

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: فواز الصقور - علي البليهي - ويسلي هوديت - سعد بالعبيد

خط الوسط: فنسنت سيرو - ياسين عدلي - جوش براونهيل

خط الهجوم: محمد الثاني - يانيك كاراسكو - عبد الرازق حمدالله

البدلاء: عبد العزيز العويرضي - علي مكي - حسين الصبياني - فيصل الصبياني - باسل السيالي - علي الأسمري - همام الهمامي - على عزايزه هارون كمارا

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد التعاون

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موقف الهلال والشباب بالدوري السعودي 

الهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة من 23 لقاء، جمعها من 16 انتصارًا و7 تعادلات، بينما لم يتذوق مرارة الخسارة في أي مباراة حتى الآن.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط من أجل ملاحقة الوصيف النصر برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، والأهلي المتصدر برصيد 59 نقطة من 24 نقطة.

ويفتقد الهلال نجمه كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة، وناصر الدوسري الذي أعلن غيابه مؤخرًا بسبب إصابته في إصبع القدم.

ويحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة في 23 لقاء، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات، بينما تكبد الهزيمة في 10 لقاءات.

الهلال والشباب الهلال الشباب دوري روشن السعودي دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

الفنانة كيتي

بعد وفاتها.. قرار وزاري أنهى مشوار الفنانة كيتي في مصر

أسعار الذهب

توقعات صادمة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

لغز جيرايسيت

لغز جيرايسيت.. سر اصطدام مدفون في قلب الأرض| ما الحكاية؟

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد