تشكيل مواجهة الهلال والشباب الرسمي بدوري روشن السعودي

أعلن فريقا الهلال والشباب تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «اس اتش جي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، خاليدو كوليبالي متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سلطان مندش، سايمون بوابري، ماركوس ليوناردو

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: فواز الصقور - علي البليهي - ويسلي هوديت - سعد بالعبيد

خط الوسط: فنسنت سيرو - ياسين عدلي - جوش براونهيل

خط الهجوم: محمد الثاني - يانيك كاراسكو - عبد الرازق حمدالله

البدلاء: عبد العزيز العويرضي - علي مكي - حسين الصبياني - فيصل الصبياني - باسل السيالي - علي الأسمري - همام الهمامي - على عزايزه هارون كمارا

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد التعاون

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موقف الهلال والشباب بالدوري السعودي

الهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة من 23 لقاء، جمعها من 16 انتصارًا و7 تعادلات، بينما لم يتذوق مرارة الخسارة في أي مباراة حتى الآن.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط من أجل ملاحقة الوصيف النصر برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، والأهلي المتصدر برصيد 59 نقطة من 24 نقطة.

ويفتقد الهلال نجمه كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة، وناصر الدوسري الذي أعلن غيابه مؤخرًا بسبب إصابته في إصبع القدم.

ويحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة في 23 لقاء، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات، بينما تكبد الهزيمة في 10 لقاءات.