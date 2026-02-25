مدرب الهلال السعودي بعد التعثر أمام التعاون: نعاني من الغيابات

كشف الإيطالى سيمونى إنزاجى المدير الفنى لنادى الهلال السعودي ، أسباب تعثر الفريق فى دورى روشن السعودى.

وواصل نادى الهلال النقاط بتعادله أمام التعاون فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة فى الدورى السعودى للمحترفين.



وقال إنزاجى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: “لعبنا المباراة من أجل الفوز، وسجلنا هدف وأهدرنا بعض الفرص فى الشوط الأول، وفى الشوط الثانى كان التعاون أفضل دفاعياً”.

وتابع: “لا يزال الهلال ينافس على لقب الدورى، ونعانى من بعض الغيابات مثل كريم بنزيما”.

وأكمل : ٠كنا نستحق الفوز أمام اتحاد جدة، وسنحاول تقديم مستويات أفضل فى المباريات القادمة".

وختم: "افتقدنا كريم بنزيما وناصر الدوسرى اللذان لم يتمكنا من المشاركة فى المباراة لشعورهما ببعض الآلام، والأمر نفسه ينطبق على محمد قادر ميتى الذى شعر ببعض الآلام بعد مران الفريق الأخير".

وبتعادل الهلال مع التعاون يحتل «الزعيم» المركز الثالث فى جدول ترتيب دورى روشن السعودى برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد فريق التعاون فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.