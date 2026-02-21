الدوري السعودي.. الهلال السعودي يتفوق على اتحاد جدة 1-0 في الشوط الأول

تفوق الهلال السعودي على اتحاد جدة بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب المملكة أرينا في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء هدف الهلال السعودي في الدقيقة 5، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري ليسدد مالكوم الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، كريم بنزيما

