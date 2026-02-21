نجوم «دولة التلاوة» يحيون رابع ليالي رمضان بابتهالات روحانية

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال كبار قراء مصر ونجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في رابع ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث تعانقت التلاوات الندية مع نفحات الشهر الفضيل، وارتفعت آيات الذكر الحكيم في مشهد روحاني مهيب عكس صفاء الأرواح وصدق التوجّه إلى الله تعالى.

ففي مسجد الحسين أمَّ فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفضيلة الشيخ أحمد محمد المصلين، كما تشرّف الحضور بابتهال روحاني مؤثر للشيخ محمد حسن العشري، أضفى على الأجواء مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ فضيلة الشيخ محمد الدالي المصلين، فيما أمَّ فضيلة الشيخ محمد سامي سليمان المصلين بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ فضيلة الشيخ علي إيهاب المصلين بمسجد العزيز الحكيم، حيث صدحت التلاوات بخشوعٍ لامس القلوب وأحيا معاني التدبر والتأمل.

كما أمَّ فضيلة الشيخ أبو بكر السيد المصلين بمسجد عمرو بن العاص، فيما أمَّ فضيلة الشيخ مهنا ربيع المصلين بمسجد مصر، وأمَّ فضيلة الشيخ وليد صلاح عطية المصلين بمسجد الفتح، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الأداء وإتقان الأحكام وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان والمحبة والإحسان، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.