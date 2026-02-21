قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري النابغ أحمد زكي فوزي يؤم المصلين في الليلة الرابعة من رمضان

عبد الرحمن محمد

قدَّم الأزهر الشريف أحد طلابه النوابغ، وهو الطالب أحمد زكي فوزي، المقيد في الفرقة الأولى بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر في طنطا؛ لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، في الليلة الرابعة من شهر رمضان لعام 1447هـ، بحضور قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على تمكين أبنائها المتميزين في القرآن الكريم.

وأَمَّ الطالب أحمد زكي فوزي، المصلين، في الركعات الست الأخيرة من صلاة التراويح بالجامع الأزهر، قارئًا برواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي، من سورة آل عمران، في أداء متقن عكس تمكنًا علميًّا ورسوخًا في هذا الفن الشريف.

ويُعد الطالب أحمد زكي- خريج معهد القراءات بالبحيرة - من النماذج المتميزة في مسيرته القرآنية، إذ حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن الحادية عشرة، وحصل العام الماضي على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات.

كما حقق المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة قرغيزستان الدولية للقرآن الكريم؛ بما يعكس حضوره العلمي وتميزه في المحافل المحلية والدولية.

ويأتي تقديم الطالب أحمد زكي فوزي لإمامة المصلين؛ ضمن سياسة الأزهر في رعاية الموهوبين من أبنائه، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم في محراب الجامع الأزهر؛ تأكيدًا لدور الأزهر في إعداد جيل قرآني متقن، يجمع بين العلم والعمل، ويحمل رسالة القرآن إلى العالم.

