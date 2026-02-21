بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري النابغ أحمد زكي فوزي يؤم المصلين في الليلة الرابعة من رمضان

قدَّم الأزهر الشريف أحد طلابه النوابغ، وهو الطالب أحمد زكي فوزي، المقيد في الفرقة الأولى بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر في طنطا؛ لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، في الليلة الرابعة من شهر رمضان لعام 1447هـ، بحضور قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على تمكين أبنائها المتميزين في القرآن الكريم.

وأَمَّ الطالب أحمد زكي فوزي، المصلين، في الركعات الست الأخيرة من صلاة التراويح بالجامع الأزهر، قارئًا برواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي، من سورة آل عمران، في أداء متقن عكس تمكنًا علميًّا ورسوخًا في هذا الفن الشريف.

ويُعد الطالب أحمد زكي- خريج معهد القراءات بالبحيرة - من النماذج المتميزة في مسيرته القرآنية، إذ حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن الحادية عشرة، وحصل العام الماضي على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات.

كما حقق المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة قرغيزستان الدولية للقرآن الكريم؛ بما يعكس حضوره العلمي وتميزه في المحافل المحلية والدولية.

ويأتي تقديم الطالب أحمد زكي فوزي لإمامة المصلين؛ ضمن سياسة الأزهر في رعاية الموهوبين من أبنائه، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم في محراب الجامع الأزهر؛ تأكيدًا لدور الأزهر في إعداد جيل قرآني متقن، يجمع بين العلم والعمل، ويحمل رسالة القرآن إلى العالم.