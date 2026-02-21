قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
رياضة

بـ 10 لاعبين .. اتحاد جدة يخطف نقطة ثمينة من الهلال فى الدوري السعودي

الهلال السعودي وإتحاد جدة
حسن العمدة

سقط الهلال السعودي فى فخ التعادل أمام إتحاد جدة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 5، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري ليسدد مالكوم الكرة داخل الشباك.

وجاء هدف التعادل لـ إتحاد جدة في الدقيقة 53، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي على رأس حسام عوار الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يفشل الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة الدوري ويحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وأرتفع رصيد إتحاد جدة إلى النقطة 38 محتلاً المركز السادس.

وتلقى حسن كادش لاعب إتحاد جدة على بطاقة حمراء فى الدقيقة 9، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

 حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.
 خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.
 خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، كريم بنزيما
 

الهلال السعودي وإتحاد جدة الهلال السعودي إتحاد جدة الدوري السعودي

