بـ 10 لاعبين .. اتحاد جدة يخطف نقطة ثمينة من الهلال فى الدوري السعودي

سقط الهلال السعودي فى فخ التعادل أمام إتحاد جدة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 5، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري ليسدد مالكوم الكرة داخل الشباك.

وجاء هدف التعادل لـ إتحاد جدة في الدقيقة 53، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي على رأس حسام عوار الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يفشل الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة الدوري ويحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وأرتفع رصيد إتحاد جدة إلى النقطة 38 محتلاً المركز السادس.

وتلقى حسن كادش لاعب إتحاد جدة على بطاقة حمراء فى الدقيقة 9، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، كريم بنزيما

