سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

قال الإعلامي سيف زاهر، إن ما وصل إليه في مسيرته يمثل "رد جميل بنسبة كبيرة" لعمه سمير زاهر، موضحًا أنه استثمر في اسمه وتاريخه، مؤكدًا أن سمير زاهر أسطورة لم ولن تتكرر، والبطولات التي تحققت في عهده وطريقة إدارته وسياساته شكلت "قصة مختلفة".

وأشار سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إلى أنه استفاد من هذا الإرث، مؤكدًا أنه عند دخوله اتحاد الكرة كان يُقال إن نجاحه جاء لأنه "سيف زاهر ابن أخو سمير زاهر"، وكذلك في بداياته الإعلامية، قائلًا: "البعض كان يعتبر ظهوري على الشاشة بالواسطة، كان يُقال إنهم سيفتحون الشاشة لمشاهدة ابن أخو سمير زاهر".

إثبات نفسه بعيدًا عن الأسماء

وأضاف سيف زاهر أن التحدي الحقيقي بالنسبة له لم يكن الظهور، بل الاستمرارية، مؤكدًا أن أي شخص قد يظهر بدعم أو واسطة، لكن الاستمرار والنجاح هما الأصعب، مضيفًا أن الحكم النهائي يكون بمرور السنوات، وقدرة الإعلامي على إثبات نفسه بعيدًا عن الأسماء، وأكد أن من الشخصيات التي يرى أنها تنتمي إلى نفس مدرسة سمير زاهر في الإدارة هو هاني أبو ريدة.