سيف زاهر: شيكابالا الأكثر موهبة ومحمد صلاح الأذكى والأكبر تاريخًا

أكد الإعلامي سيف زاهر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، يمتلك موهبة فطرية تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أن المقارنة من ناحية الموهبة الخالصة تميل لصالح “الأباتشي”، لكن تاريخ صلاح الاحترافي وإنجازاته الأوروبية تجعله اللاعب الأكبر قيمة ومسيرة، مشددًا على أن صلاح يتمتع بذكاء كروي وشخصية احترافية صنعت الفارق في مشواره.

صالح جمعة.. موهبة ضائعة

وخلال ظهوره ببرنامج «أسرار» على قناة قناة النهار، تحدث زاهر عن صالح جمعة، مؤكدًا أنه كان يملك قدرات استثنائية تؤهله ليصبح أسطورة في الكرة المصرية، إلا أنه لم يستثمر موهبته بالشكل الأمثل، ليخسر فرصة كتابة تاريخ مختلف.

نصيحة لـ إمام عاشور ورؤية فنية للأهلي

وأشار إلى أن الأفضل لـ إمام عاشور هو خوض تجربة الاحتراف الخارجي حال توافر عرض مناسب، لما لذلك من تأثير إيجابي على تطوره الفني.

كما أوضح أن محمود حسن تريزيجيه يقدم إضافة فنية أكبر لـ النادي الأهلي مقارنة بـ أحمد سيد زيزو حتى الآن، معتبرًا أن تريزيجيه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة، بينما لا يزال زيزو بحاجة لتقديم أوراق اعتماده داخل القلعة الحمراء.

مستقبل صلاح والمقارنة بين النجوم

وتوقع زاهر اقتراب محمد صلاح من خوض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن المنافسة هناك أصبحت قوية وجاذبة للنجوم. كما رأى أن رمضان صبحي هو من غيّرت عقليته مسار نجوميته مقارنة بـ أحمد حسام ميدو الذي صنع تاريخًا كبيرًا بالفعل.

واختتم بأن ياسر إبراهيم يتفوق حاليًا على حسام عبد المجيد، فيما يرى أن المقارنة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي تظل خاصة، مع أفضلية طفيفة لشوبير في الفترة الحالية