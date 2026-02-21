مسلسل إفراج يستمر في صدارة التريند بعد عرض الحلقتين 2و3

يستمر اسم عمرو سعد ومسلسل "إفراج" في تصدر تريند مؤشر البحث "إكس" بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل عبر قناة Mbc مصر، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور علي السوشيال ميديا مع الأحداث مع بداية الحلقة.

مسلسل إفراج

وعرضت الحلقة الثانية من مسلسل "إفراج"، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث، أبرزها محاولة علي نجل عباس الريس، الهروب من المنزل، وكاد يسقط من السور، فأسرع عباس لينقذه إلا أن يونس (عمر السعيد) وصل له الأول و هدد عباس أن يترك علي يسقط، وحاول مع رجاله أن يقتل عباس، لكن عباس استطاع أن ينقذ نفسه وينقذ علي

وتصاعدت الأحداث في الحلقة الثالثة حيث انكشف الوجه الحقيقي لشداد ويستمر في خداع عباس، ويجد عباس شيئاً ما في دولاب عوف ويقترب أكثر من الوصول له بعد لقاء وصدفة غير متوقعة.



ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

يعرض مسلسل إفراج بطولة عمرو سعد على قناة MBC مصر فى تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت مصر، ويعرض علي قناة MBC Masr الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر، والساعة ١١ مساء علي قناة MBC 1 ، والساعة ١٢ ظهرًا علي قناة MBC مصر دراما، كما يعرض علي منصة MBC شاهد.