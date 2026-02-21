اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

حسم مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة الجدل بشأن إمكانية عودته للغناء، مؤكدًا أن قراره بالاعتزال نهائي ولا رجعة فيه.





وأوضح علي قدورة أن حياته تغيّرت جذريًا بعد التزامه بالصلاة، معتبرًا هذه المرحلة نقطة تحول حقيقية في مسيرته.

وكشف عن حذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على «يوتيوب»، وتبرعه بجزء من أمواله، إلى جانب استثماره في مشروع خاص يدر أرباحًا مستقرة وصفها بأنها «أكثر بركة».

كما تطرق علي قدورة إلى خلافاته السابقة مع حمو بيكا وحسن شاكوش، مؤكدًا انتهاءها، ومشددًا على رضاه التام عن حياته الجديدة وتمسكه بخياره.

