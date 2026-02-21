ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات بنسبة 10% ولمدة 150 يوما.

وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض ؛ فإن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات ستدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري.

وأشار البيت الأبيض إلى استثناء بعض السلع من الرسوم الجمركية المؤقتة مثل المعادن الحيوية والمعادن المستخدمة في سك العملات والسبائك والسيارات الخاصة ومنتجات الطاقة.

ومنذ قليل ؛ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفة جمركية عالمية على جميع الدول بنسبة 10% حيث قال : يشرفني أن أوقع للتو من المكتب البيضاوي تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخزانة الأمريكي: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية حرم ترامب من أداة ضغط هامة

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "حرمان الرئيس من هذه الصلاحية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة يعد خسارة كبيرة للبلاد".

ودعا بيسنت جميع الدول إلى الالتزام باتفاقياتها الجمركية مع أمريكا، والمضي قدما في التعاون.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.

ووصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".