قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%

ترامب
ترامب
محمود نوفل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إعلانا رئاسيا بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات بنسبة 10% ولمدة 150 يوما.

وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض ؛ فإن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات ستدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري.

وأشار البيت الأبيض إلى  استثناء بعض السلع من الرسوم الجمركية المؤقتة مثل المعادن الحيوية والمعادن المستخدمة في سك العملات والسبائك والسيارات الخاصة ومنتجات الطاقة.

ومنذ قليل ؛ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفة جمركية عالمية على جميع الدول بنسبة 10% حيث قال : يشرفني أن أوقع للتو من المكتب البيضاوي تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخزانة الأمريكي: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية حرم ترامب من أداة ضغط هامة

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "حرمان الرئيس من هذه الصلاحية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة يعد خسارة كبيرة للبلاد".

ودعا بيسنت جميع الدول إلى الالتزام باتفاقياتها الجمركية مع أمريكا، والمضي قدما في التعاون.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.

ووصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".

البيت الأبيض ترامب رسوم جمركية سك العملات وزير الخزانة الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في روض الفرج

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بسبب القيادة عكس الإتجاه بالقاهرة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص سب وضرب مواطنا بالجيزة

بالصور

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد