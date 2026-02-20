ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يملك بدائل أخرى بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يلغي الرسوم الجمركية. ووصف ترامب هذه البدائل بأنها "بدائل ممتازة، وقد تكون أكثر ربحية"، حسب ما أفادت به صحيفة جارديان البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أبطلت فقط الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، ولكن هناك قوانين أخرى يمكن لترامب الاستناد إليها لفرض رسوم جمركية على الدول.

وقال الرئيس الأمريكي إن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية “مخيب للآمال للغاية”.

وانتقد "بعض أعضاء" المحكمة، وتحديدًا القضاة الستة الذين رأوا أن استخدام الرئيس لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لتبرير رسومه الجمركية العالمية غير قانوني.

وقال ترامب، في إشارة إلى القضاة الذين خالفوا رأي الأغلبية: "أود أن أشكر وأهنئ القضاة توماس وأليتو وكافانو على قوتهم وحكمتهم وحبهم لبلادنا أنا فخور جدًا بهؤلاء القضاة".

وأشار ترامب إلى أن القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، "يتأثرون بمصالح أجنبية" دون تقديم أي دليل.

وقال ترامب: "الديمقراطيون في المحكمة في غاية السعادة. إنهم يعارضون أي شيء يجعل أمريكا قوية، معافاة، وعظيمة مرة أخرى. وبصراحة، هؤلاء القضاة عار على أمتنا.

وانتقد "بعض" أعضاء المحكمة، بمن فيهم قضاة رشحهم هو شخصيًا، مثل نيل جورسوش وإيمي كوني باريت.

وأضاف ترامب: "إنهم غير وطنيين وغير مخلصين لدستورنا وأعتقد أن المحكمة قد تأثرت بمصالح أجنبية وحركة سياسية أصغر بكثير مما يتصوره الناس"، دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه.