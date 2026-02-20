قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
أخبار العالم

ترامب يدق طبول الحرب .. وصول أكبر حاملة طائرات في العالم إلى البحر المتوسط

ناصر السيد

دخلت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" البحر الأبيض المتوسط ​​متجهةً نحو الشرق الأوسط للانضمام إلى عدد كبير من الأصول العسكرية الأمريكية الأخرى في المنطقة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خياراته بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوع عن إرسال "فورد" إلى المنطقة؛ وحتى ذلك الحين، كانت المجموعة متمركزة في البحر الكاريبي لعدة أشهر في خضم حملة الإدارة الأمريكية ضد فنزويلا. 

ودخلت مجموعة "فورد" البحر الأبيض المتوسط، عابرةً مضيق جبل طارق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات تتبع السفن المتاحة للعموم وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اطلعت عليها شبكة CNN.

وأفادت CNN يوم الخميس أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن الضربات في حال أقدم على العمل العسكري، والتي تتراوح بين ضربات محدودة وموجهة إلى عمليات عسكرية ممتدة قد تستمر لأسابيع. 

وقال مصدر مطلع على التخطيط إن القوات الأمريكية لم تُزوّد ​​بعد بقائمة الأهداف.

انخرطت الولايات المتحدة في تعزيزٍ هائل لقدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، حيث نشرت طائرات مقاتلة وناقلات وقود، بالإضافة إلى نقل عشرات الطائرات المحملة بالمعدات، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي إضافية. 

وتنضم حاملة الطائرات فورد إلى نحو اثنتي عشرة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، من بينها مجموعة حاملة الطائرات الضاربة يو إس إس أبراهام لينكولن.

وتُعدّ حاملة الطائرات فورد أكبر حاملة طائرات في العالم وتضم المجموعة الضاربة المدمرات يو إس إس ونستون تشرشل، ويو إس إس بينبريدج، ويو إس إس ماهان، بالإضافة إلى الجناح الجوي الثامن الذي يتألف من أربعة أسراب مقاتلة، وسرب للهجوم الإلكتروني، وغيرها.

ترامب يدق طبول الحرب طبول الحرب ترامب أكبر حاملة طائرات في العالم البحر المتوسط الأصول العسكرية الأمريكية العمليات العسكرية ضد إيران

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

المتهمين

استغلال الأطفال في التسول.. قصة سقوط 8 رجال و13 سيدة لهم سوابق جنائية بالجيزة

المتهمة

القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

المتهم

القبض على عاطل تحرش بسيدة في السلام

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

