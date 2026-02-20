ترامب يدق طبول الحرب .. وصول أكبر حاملة طائرات في العالم إلى البحر المتوسط

دخلت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" البحر الأبيض المتوسط ​​متجهةً نحو الشرق الأوسط للانضمام إلى عدد كبير من الأصول العسكرية الأمريكية الأخرى في المنطقة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خياراته بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوع عن إرسال "فورد" إلى المنطقة؛ وحتى ذلك الحين، كانت المجموعة متمركزة في البحر الكاريبي لعدة أشهر في خضم حملة الإدارة الأمريكية ضد فنزويلا.

ودخلت مجموعة "فورد" البحر الأبيض المتوسط، عابرةً مضيق جبل طارق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات تتبع السفن المتاحة للعموم وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اطلعت عليها شبكة CNN.

وأفادت CNN يوم الخميس أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن الضربات في حال أقدم على العمل العسكري، والتي تتراوح بين ضربات محدودة وموجهة إلى عمليات عسكرية ممتدة قد تستمر لأسابيع.

وقال مصدر مطلع على التخطيط إن القوات الأمريكية لم تُزوّد ​​بعد بقائمة الأهداف.

انخرطت الولايات المتحدة في تعزيزٍ هائل لقدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، حيث نشرت طائرات مقاتلة وناقلات وقود، بالإضافة إلى نقل عشرات الطائرات المحملة بالمعدات، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي إضافية.

وتنضم حاملة الطائرات فورد إلى نحو اثنتي عشرة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، من بينها مجموعة حاملة الطائرات الضاربة يو إس إس أبراهام لينكولن.

وتُعدّ حاملة الطائرات فورد أكبر حاملة طائرات في العالم وتضم المجموعة الضاربة المدمرات يو إس إس ونستون تشرشل، ويو إس إس بينبريدج، ويو إس إس ماهان، بالإضافة إلى الجناح الجوي الثامن الذي يتألف من أربعة أسراب مقاتلة، وسرب للهجوم الإلكتروني، وغيرها.