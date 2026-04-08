رئيس جامعة بني سويف الأهلية يستقبل وفد معهد أورام الفيوم لبحث سُبل التعاون المشترك

استقبل الدكتورطارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وفدًا من معهد الأورام بمحافظة الفيوم ضم الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس إدارة معهد اورام الفيوم، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور عماد حمدي محمد مدير وحدة التدريب بالمعهد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والطبية، وبحث آفاق الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة دعاء حمدي مدير برنامج الطب البشري، والدكتورة رانيا سرحان مدير برنامج الصيدلة، والدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان، والدكتور باسم انور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبادل الخبرات في مجالات علاج الأورام، وتنظيم برامج تدريبية لطلاب القطاع الطبي، إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير الكوادر البشرية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأكد الدكتور طارق علي، حرص جامعة بني سويف الأهلية على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الطبية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات خاصة في القطاع الصحي.

من جانبهم، أعرب وفد معهد أورام الفيوم عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية هذا التعاون في دعم منظومة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات بما يحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والطبية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية لتفعيل أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.