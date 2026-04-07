محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والمستشار مصطفى محمد حسن المستشار القانوني للمحافظة،الدكتور خالد القاسم من وزارة التنمية المحلية، واللواء محمد أبو النجا مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة مصنع 999، والدكتور محمد نجيب الشيخ استشاري المشروع، والدكتور كريم عمارة استشاري المشروع بالهيئة، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ التطورات الخاصة بالمشروع في الجانبين المدني والميكانيكي،من خلال التقرير الفني الذي تم استعراضه، حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ الحالية ومراحل العمل المتبقية، إلى جانب مناقشة الموقف المالي للمشروع لاستكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تلافي الملاحظات الفنية، والانتهاء من المرحلة النهائية من أعمال التشطيبات وتركيب المعدات وتشغيلها تجريبيًا، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، والتنسيق المستمر لضمان دخول الخط الجديد الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

حضر الاجتماع اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتورة أسماء سامي مدير وحدة المخلفات الصلبة، ومديرو إدارات المالية والشؤون القانونية والإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، وممثلو الشركة المنفذة.